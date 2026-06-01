Surinaams leerplatform school.sr opent gratis de deuren voor leerlingen nu het onderwijs stilligt

Nu onderwijsgevenden vanaf 1 juni landelijk thuisblijven, dreigen duizenden leerlingen kostbare lestijd te verliezen. Het Surinaamse initiatief school.sr stelt zijn digitale leerplatform daarom per direct gratis open, zodat kinderen thuis kunnen doorleren tot er een oplossing is.

school.sr is een volledig Surinaams leerplatform, gebouwd op het officiële MinOWC-curriculum, onder het motto “Leren vandaag, leiden morgen.” Het platform bedient zowel het basisonderwijs (GLO, Leerjaar 2 tot en met 8) als het voortgezet onderwijs, met het oriëntatiejaar (Leerjaar 10) nu actief en de Leerjaren 11 en 12 binnenkort. De vijf algemene vakken — Nederlands, Engels, Rekenen/Economie, NaSk en SWO — komen aan bod met lessen die zijn herleid uit de officiële MinOWC-readers en geschreven met Surinaamse voorbeelden.

Leerlingen krijgen per hoofdstuk digitale lessen met heldere samenvattingen, sleutelconcepten en begripsvragen. Bij elke les horen oefeningen met directe uitleg, zodat een kind meteen ziet waar het staat. Een ingebouwde voortgangsmeter laat zien of een leerling voor, op of achter ligt ten opzichte van de schoolkalender. En met de Surinaamse AI-tutar kunnen leerlingen op elk moment vragen stellen over de stof.

“Dit is een noodmaatregel, geen vervanging van de leerkracht,” zegt Phill Tevreden, oprichter van Suriname Smart Republic en AI-Ambassadeur. “Een leraar voor de klas is en blijft onvervangbaar. Maar zolang de lessen stilliggen, mag een kind niet de dupe worden. We bieden leerlingen een plek om door te gaan, en tegelijk laat dit zien hoe belangrijk goed en goed behandeld onderwijs voor dit land is.”

school.sr spreekt nadrukkelijk steun uit voor de eisen van de onderwijsbonden.

“De leerkrachten hebben volkomen gelijk dat achterstallige betalingen en respect niet langer kunnen wachten,” aldus Tevreden. “Technologie kan het onderwijs ondersteunen, maar nooit het fundament vervangen: de mensen die voor de klas staan.”

Leerlingen en ouders kunnen het platform vanaf vandaag gratis bereiken via school.sr.

Over Suriname Smart Republic (SSR): SSR ontwikkelt Surinaamse digitale producten voor onderwijs en andere sectoren, met als doel kennis en kansen voor iedereen toegankelijk te maken.