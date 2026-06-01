Mangre: “Ook in mijn periode als parlementariër heb ik actie gevoerd”

Vakbondsleider Reshma Mangre spreekt tegen dat zij nu opeens na vijf jaren uit de lucht is komen vallen en nu wel bereid is harde acties te voeren voor verbetering van de financiële situatie van leraren. Volgens Mangre, die ook directielid is bij NV Havenbeheer, heeft de BvL/Als een track-record waar er altijd acties zijn gevoerd voor lotsverbetering van leraren. Dat gebeurde ook tijdens de vorige regeerperiode waar zijn namens de VHP lid was van De Nationale Assemblee (DNA).

“Ook in mijn periode als parlementariër heb ik actie gevoerd. Ik was ook solidair met de mensen die actie gingen voeren. Dat kunt u uit het nieuws natrekken”, zei Mangre maandag tijdens een persconferentie van de gezamenlijke onderwijsbonden.

Volgens de BvL/ALS-voorzitter heeft zij bovendien de basis gelegd voor de zaken die nu in het wensenpakket van de onderwijsbonden zijn opgenomen. Zo heeft zij in de periode van toenmalige president Chan Santokhi de hogere klasse ligging voor alle leraren en vrije tandheelkundige behandeling kunnen bewerkstelligen.

Verder heeft zij de permanente educatie laten herinvoeren en verhogen naar 8%, afstandsonderwijs geïntroduceerd tijdens de Covid-19 periode, de belastingvrije grens opgetrokken naar 9.600 SRD, de briltoelage is verhoogd naar 2.000 SRD en is er weer geld gezet in het NOVA-fonds.

“Wat jaren door geen enkele voorzitter kon worden gerealiseerd, heb ik wel kunnen realiseren. Dat zijn allemaal dingen die ik heb gedaan. Wij hebben een basis gelegd. Wij willen nu een aanpassing hebben en we willen betere voorzieningen hebben”, aldus Mangre.