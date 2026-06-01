Krater in wegdek Costerstraat aangepakt

De krater in het wegdek aan de Costerstraat, dat de afgelopen periode heeft geleid tot meerdere ongelukken en schade aan voertuigen, is vandaag aangepakt door het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname.

Meerdere voetgangers, e-bikers en bromfietsers raakten gewond, terwijl ook verschillende voertuigen beschadigd raakten.

Weggebruikers klaagden al geruime tijd over de situatie en riepen op tot snel ingrijpen. Het probleem trok veel aandacht nadat berichten en beelden van het gevaarlijke wegdeel op sociale media werden gedeeld.

Buurtbewoners reageren opgelucht dat eindelijk actie is ondernomen na de reeks incidenten die zich op de locatie hebben voorgedaan.