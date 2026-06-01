Klant verwondt medewerkster Suribet-shop

Een 56-jarige vrouw is woensdag gewond geraakt tijdens een ruzie in een Suribet-shop aan de Latourweg in Suriname. Het slachtoffer, de verpleegkundige D.P., werkt in haar vrije tijd in de zaak.

Vernomen wordt dat in de shop een woordenwisseling ontstond tussen de medewerkster en een voor haar onbekende mannelijke klant. De situatie escaleerde toen de man haar met een lege bierkrat op het hoofd sloeg.

De vrouw liep door de klap een barstwond op. De ingeschakelde politie gaf haar een geneeskundige verklaring, zodat zij zich voor verdere medische behandeling kon aanmelden bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De verdachte verliet na het incident de locatie. Ondanks haar verwonding heeft het slachtoffer aangegeven geen strafrechtelijke vervolging tegen de man te wensen.

De Surinaamse politie heeft de melding opgenomen.

