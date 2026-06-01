Huisgenoot slaat man bloedneus en vernielt autoruiten na borrel in Albina

Een ruzie tussen twee huisgenoten in Albina is uitgelopen op mishandeling en vernieling. De verdachte S.A. is door de politie aangehouden nadat hij zijn huisgenoot een harde vuistslag op de neus zou hebben gegeven en daarna ruiten van diens voertuig zou hebben vernield.

Volgens het Korps Politie Suriname huurde de aangever samen met S.A., die ook voor hem werkte, een woning aan de Luitenant Weyneweg. De twee waren donderdag afzonderlijk naar hun werk vertrokken. Tijdens het werk merkte de aangever dat S.A. samen met twee andere arbeiders alcohol dronk.

Na werktijd gingen de mannen naar een winkel, waar zij onder het genot van een borrel met elkaar spraken. S.A. vertrok later als eerste naar huis. Toen de aangever daarna bij de woning aankwam, zag hij zijn huisgenoot buiten zitten. Hij vroeg hem waarom hij niet naar binnen was gegaan, omdat hij ook een sleutel van de woning had.

Die vraag zou direct tot geweld hebben geleid. S.A. zou de aangever hard op de neus hebben geslagen, waardoor deze begon te bloeden. De twee andere arbeiders, die met de aangever waren meegereden, kwamen tussenbeide en wisten te voorkomen dat de situatie verder escaleerde.

Toch wist de verdachte volgens de aangifte nog een steen te pakken. Daarmee zou hij de voorruit en een zijruit van het voertuig van de aangever hebben stukgeslagen. De man stapte vervolgens naar de politie van Albina om aangifte te doen van mishandeling en vernieling.

Voor het slachtoffer werd een medisch visum uitgeschreven, zodat hij zich kon laten onderzoeken en behandelen door een plaatselijke arts. De verdachte werd opgespoord, aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is S.A. in verzekering gesteld. De politie van Albina zet het onderzoek voort.