Drie Surinamers voor rechter in Barbados wegens cocaïnesmokkel

Drie Surinamers zijn in Barbados in ernstige problemen geraakt na een drugsoperatie van de Barbados Police Service. Het drietal wordt verdacht van meerdere cocaïnegerelateerde strafbare feiten.

Het gaat om de 33-jarige Farino Revelino B., de 41-jarige Celita Saskia A. en de 21-jarige Kylie Bretni B. Zij zijn door de Narcotics Unit aangeklaagd voor bezit van cocaïne, het voorhanden hebben met de bedoeling deze te leveren, drugshandel en de invoer van cocaïne.

De feiten zouden volgens de politie op 23 mei 2026 zijn gepleegd. Bij de man B. zou ongeveer 1,2 kilogram vermoedelijke cocaïne zijn aangetroffen, met een geschatte straatwaarde van 60.000 dollar.

B. verscheen zaterdag voor magistraat Alison Burke in de District ‘A’ Traffic Court. Hij mocht daar nog geen verklaring afleggen over de aanklachten. De rechter besloot hem in voorlopige hechtenis te plaatsen bij de Barbados Prison Service in Dodds. Hij moet op 4 juni opnieuw voor de rechter verschijnen.

Ook de vrouwen A. en B. worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. A. zou ongeveer 1,1 kilogram cocaïne bij zich hebben gehad, met een geschatte waarde van 55.000 dollar. B. wordt ervan verdacht 1 kilogram cocaïne in bezit te hebben gehad, goed voor een geschatte waarde van 50.000 dollar.

De twee moeten moeten op 1 juni verschijnen voor de District ‘B’ Magistrates’ Court, aldus Barbados Today.