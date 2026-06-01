DNA-lid: ‘Dialysepatiënten betalen prijs voor falend zorgsysteem en stilzwijgen regering’

Voor nierdialysepatiënten in Suriname wordt noodzakelijke medische zorg steeds meer een financiële uitputtingsslag. Wie een shuntplaatsing of dotterprocedure nodig heeft, krijgt te maken met kosten die kunnen oplopen tot duizenden SRD’s, terwijl het Staatsziekenfonds slechts een deel daarvan vergoedt.

Volgens DNA-lid dr. Ameerani Jarbandhan moeten patiënten daardoor fors bijbetalen voor behandelingen die voor hen van levensbelang zijn. Vooral BAZO-verzekerden zouden in veel gevallen nog slechter af zijn, omdat zij extra hard worden geraakt door de tekortkomingen in het betalingssysteem.

De kwestie wordt volgens Jarbandhan nog schrijnender door recente berichten over malversaties en wanbeheer binnen het SZF. Onduidelijke contracten, dubieuze geldstromen en herhaald bestuurlijk falen door dezelfde functionarissen hebben het vertrouwen in het fonds verder aangetast.

Daarmee rijst de vraag of patiënten niet alleen slachtoffer zijn van hoge zorgkosten, maar ook van een systeem dat intern niet op orde is. Terwijl kwetsbare groepen noodgedwongen moeten bijbetalen, blijft onduidelijk hoe diep de financiële en bestuurlijke problemen binnen het SZF werkelijk zitten.

Ook in De Nationale Assemblée zijn hierover meerdere vragen gesteld aan de regering. Antwoorden zijn volgens Jarbandhan tot nu toe uitgebleven. Zij vraagt zich af waar het beleid van de president blijft en waarom er nog altijd geen duidelijk plan is gepresenteerd om zowel de vermeende malversaties als de structurele problemen in de zorgfinanciering aan te pakken.

Suriname zegt internationaal te staan voor Universal Health Coverage, maar volgens Jarbandhan laat de praktijk een ander beeld zien. Toegang tot essentiële zorg is voor dialysepatiënten en BAZO-verzekerden allerminst vanzelfsprekend geworden.

Volgens haar zou de Pan American Health Organization Suriname hiervoor een grote onvoldoende geven. De combinatie van hoge bijbetalingen, corruptieschandalen en politiek stilzwijgen tast volgens Jarbandhan de geloofwaardigheid van het zorgstelsel ernstig aan.

Zolang structurele hervormingen en politieke verantwoordelijkheid uitblijven, blijft toegankelijke en betaalbare zorg volgens haar vooral een mooie belofte op papier.