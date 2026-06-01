Atompai steunt onderwijzers: regering kan ‘er is geen geld’ niet steeds als excuus gebruiken

Vakbondsman en NPS-parlementariër Poetini Atompai spreekt zijn volledige steun uit aan de landelijke actie van onderwijzers in Suriname. Leerkrachten zijn door de gezamenlijke onderwijsbonden opgeroepen om vandaag thuis te blijven. De bonden lieten in een zondagochtend gezamenlijk uitgegeven persbericht weten dat de maat vol is, nadat beloften en toezeggingen van de regering volgens hen jarenlang niet zijn nagekomen.

Atompai roept onderwijsgevenden op gehoor te geven aan de actie. “Ik moedig u aan gehoor te geven aan de oproep van uw bonden. Bij de politiebond hebben we het destijds ook zo gedaan. Een salaris van SRD 12.000, gecombineerd met gebrekkige voorzieningen, is simpelweg onacceptabel. Ik sta daarom volledig achter deze actie.”

Volgens Atompai heeft hij sinds zijn aantreden als lid van De Nationale Assemblee en voorzitter van de parlementaire commissie Onderwijs herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de positie van leerkrachten. “Er zijn gesprekken gevoerd en voorstellen gedaan, maar zonder resultaat,” stelt hij.

De NPS’er vindt dat de regering zich niet langer kan verschuilen achter financiële problemen. “Dat er geen geld is, kan niet telkens als excuus worden gebruikt. De regering wist welke situatie zij zou aantreffen. Tijdens de verkiezingscampagne werden immers volop beloften gedaan over verbetering van de levensstandaard. Wie grote beloften doet, moet ook bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering daarvan.”

Tot slot benadrukt de parlementariër dat leerkrachten zich niet schuldig hoeven te voelen wanneer zij opkomen voor hun belangen. “Laat niemand u een schuldgevoel aanpraten wanneer u opkomt voor uw rechten. Voor betere lonen en voorzieningen moet soms druk worden uitgeoefend. Dat hebben andere beroepsgroepen in het verleden ook moeten doen.”

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zondagavond gereageerd op de oproep van de onderwijsbonden aan leerkrachten om vandaag thuis te blijven.

Volgens het ministerie zijn de regering en het departement verrast door de aangekondigde actie. Toch heeft er zondagavond al overleg plaatsgevonden en worden de gesprekken vandaag in de ochtend voortgezet.

De regering heeft de onderwijsbonden om 12.00 uur uitgenodigd voor overleg. Daarbij hoopt het ministerie dat snel een positieve oplossing wordt bereikt, zodat de situatie binnen het onderwijs niet verder escaleert.

Ouders en verzorgers worden intussen gevraagd rekening te houden met de oproep van de bonden. Als er vandaag geen leerkrachten op school aanwezig zijn, moeten ouders ervoor zorgen dat hun kind op tijd wordt opgehaald.

De schoolbussen zullen uit voorzorg niet rijden, omdat het ministerie wil voorkomen dat leerlingen naar school worden gebracht terwijl er mogelijk geen onderwijzend personeel aanwezig is om hen op te vangen.

Het ministerie benadrukt dat bij iedere beslissing het belang van de leerlingen en hun toekomst centraal moet staan. Ook zegt het open te blijven staan voor constructief overleg met alle betrokken partijen, waarbij rekening wordt gehouden met leerlingen, ouders, leerkrachten en het onderwijs als geheel.