71-jarige man in eigen slaapkamer overvallen en mishandeld door gemaskerde indringers

Een 71-jarige man is in de nachtelijke uren slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval aan de Sygnusstraat in Suriname. De bejaarde bewoner werd daarbij mishandeld door drie gemaskerde en gewapende criminelen.

Volgens de eerste informatie lag het slachtoffer, M.R. (71), te slapen in zijn slaapkamer toen de indringers zijn woning binnendrongen. De man werd abrupt uit zijn slaap opgeschrikt en raakte tijdens de overval gewond aan zijn rechteroog en rechterslaap.

Na de confrontatie doorzochten de verdachten de woning. Vervolgens verlieten zij de plaats van het misdrijf en gingen er vandoor. Wat precies is buitgemaakt, is vooralsnog niet bekend.

De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.