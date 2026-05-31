Zoon minister Noersalim aangehouden voor vrijheidsberoving en mishandeling 15-jarige bromfietser

De 20-jarige zoon van minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is zondag door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling.

Vernomen wordt dat de 20-jarige J.N. en zijn 26-jarige vriend B.L. met een dienstvoertuig van LVV over de Ringweg-Zuid reden. Op een gegeven moment zagen zij een bromfietser zonder verlichting rijden. Het duo zou de bromfietser vervolgens hebben klemgereden, waardoor de 15-jarige M.R. ten val kwam.

Na het incident werd de minderjarige door het duo in het dienstvoertuig geplaatst, terwijl zijn bromfiets in de laadbak werd gezet. Vervolgens reden zij naar politiebureau Munder.

De 15-jarige liep door de val schaafwonden aan zijn knie op en zou daarnaast naar eigen zeggen door het duo zijn mishandeld. Hij werd door de politie naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor medische behandeling.

De zoon van de bewindsman en zijn vriend zullen, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, over hun verdere lot worden geïnformeerd. Beiden hebben zich inmiddels bij de politie verantwoord.