HomeOnderwerpenMaatschappijVrienden van Suriname ontvangen tilliften en medische goederen voor hulp aan Suriname
MaatschappijOverheidNieuws uit NederlandUitgelicht

Vrienden van Suriname ontvangen tilliften en medische goederen voor hulp aan Suriname

-

0
Vrienden van Suriname ontvangen tilliften en medische goederen voor hulp aan Suriname

Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Suriname hebben de afgelopen periode opnieuw een grote hoeveelheid hulpgoederen ingezameld. Ondanks het warme weer gingen de werkzaamheden gewoon door.

In Delfgauw werd onder meer een grote partij medische goederen opgehaald. Daarnaast werden in Kesteren ongeveer vijftien opknapfietsen ingezameld. Ook ontving de stichting drie tilliften van het bedrijf Joy in Care.

Volgens voorzitter Will van Rhee blijven de vrijwilligers zich inzetten om bruikbare goederen te verzamelen voor Suriname. De tilliften en medische materialen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zorginstellingen en hulpbehoevenden.

Meer informatie is te vinden via de website van Stichting Vrienden van Suriname.

shop now

Vorig artikel
Brazilië doneert 100.000 vaccins aan Suriname voor kinderen onder vijf jaar
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival