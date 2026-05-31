Vrienden van Suriname ontvangen tilliften en medische goederen voor hulp aan Suriname

Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Suriname hebben de afgelopen periode opnieuw een grote hoeveelheid hulpgoederen ingezameld. Ondanks het warme weer gingen de werkzaamheden gewoon door.

In Delfgauw werd onder meer een grote partij medische goederen opgehaald. Daarnaast werden in Kesteren ongeveer vijftien opknapfietsen ingezameld. Ook ontving de stichting drie tilliften van het bedrijf Joy in Care.

Volgens voorzitter Will van Rhee blijven de vrijwilligers zich inzetten om bruikbare goederen te verzamelen voor Suriname. De tilliften en medische materialen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zorginstellingen en hulpbehoevenden.

