Vader steekt oom van ex-vrouw neer tijdens bezoek aan kinderen

Een bezoek aan zijn kinderen is voor de 43-jarige A.M. uitgelopen op een gewelddadige confrontatie. De man wordt ervan verdacht de 54-jarige U.C., een oom van zijn ex-vrouw, meerdere steekverwondingen te hebben toegebracht op een woonadres in de omgeving van de Brokopondolaan in Suriname.

Volgens de politie gebeurde het incident in april 2026. A.M. bezocht regelmatig het adres van zijn ex-partner om zijn twee kinderen te zien. Op de bewuste dag trof hij daar U.C., met wie hij volgens het voorlopige onderzoek al langer een conflict had.

Tussen de twee mannen ontstond een woordenwisseling. Die ruzie escaleerde toen A.M. volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte en U.C. meerdere keren verwondde. Na de aanval vluchtte de verdachte weg.

De ex-vrouw van A.M. was op dat moment samen met haar moeder in de woning. Toen zij plotseling geschreeuw hoorden, renden zij naar buiten. Daar troffen zij de oom hevig bloedend aan. Het slachtoffer verklaarde dat hij door A.M. met een scherp voorwerp was aangevallen.

U.C. werd met spoed overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Na intensief speurwerk wist de politie van bureau Uitvlugt de verdachte op vrijdag 29 mei 2026 aan te houden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is A.M. hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.