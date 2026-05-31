Pique dreigt met protestactie als DNA vervolging ex-ministers blokkeert

Indien er oprechte volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) zijn, dan zullen zij volgens activist Siebrano ‘Dawoud’ Pique allemaal meewerken aan het in staat van beschuldiging stellen van de ex-ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad. Indien dat niet gebeurt, dreigt Pique zijn eerste protestactie tijdens deze regeerperiode te organiseren.

“Er is een moment aangebroken dat volksvertegenwoordigers die zijn gekozen de bevolking kunnen wijzen dat ze daar door het volk zijn gezet en ze het volk hebben beloofd dat er een verandering gaat komen. Wo kenki a systeem. Wel, ifi werkelijk unu wani kenki a systeem en jullie als volksvertegenwoordigers willen bewijzen dat jullie daar zijn om te strijden tegen corruptie, dan denk ik dat niet eens één DNA-lid tegen zou stemmen. Dan zouden ze hem allemaal in staat van beschuldiging stellen”, zei Pique op D-TV Express.

De oud-ABOP’er en Bravotist stelt er helemaal van overtuigd te zijn dat vooral Somohardjo zich schuldig heeft gemaakt aan de zaken waarvan hij door het Openbaar Ministerie (OM) wordt beschuldigd, aangezien hij (Pique) één van de personen is die de misstanden bij het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) toen openlijk in de media heeft aangekaart.

Pique stelt dat Somohardjo vooral een domme fout heeft gemaakt door auto’s bij de vrouw van een toenmalige medewerker te huren en het huurbedrag per auto van 25 US dollar bij te stellen naar 50 US dollar per dag. Vandaar dat Somohardjo als voorbeeld moet worden gebruikt voor de strijd tegen corruptie.

“A moro dong fout san yu meki Bronto… want je legt veel uit. Bronto, ga zitten en bereken hoe lang jullie die wagens hebben gehuurd en hoeveel geld er in die periode is gemaakt. Bronto moet een voorbeeld zijn dat men corruptie wil aanvechten. Ik wil dus zien welke DNA-leden van vooral de NDP en ABOP Bronto gaan willen beschermen”, aldus de activist.