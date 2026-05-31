Militair op motor overleden bij ernstig ongeval aan de Kwattaweg

Aan de Kwattaweg in Suriname is vanmiddag een militair op een motorfiets om het leven gekomen, na een ernstig verkeersongeval.

Volgens buurtbewoners reed de man in de richting van Paramaribo toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en tegen een EBS-mast botste.

Omstanders verklaren dat de motorrijder met behoorlijke snelheid reed. De klap was zo hevig dat onder meer een van zijn schoenen op het erf van een nabijgelegen woning terechtkwam.

Majoor Roy Samuel, commandant van het Korps Militaire Politie (KMP), bevestigd tegenover Waterkant.Net dat het gaat om een lid van de militaire politie.

Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van bureau Kwatta is ter plaatse en doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.