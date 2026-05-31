Mathoera: “Geld lenen is een te makkelijke oplossing”

Volgens parlementariër Krishna Mathoera is het lenen van geld een te makkelijke oplossing. Zij vraagt zich af waarom president Jennifer Simons niet in haar jaarrede in oktober vorig jaar en het staatsschuldenplan heeft aangegeven dat er bijvoorbeeld een lening van 180 miljoen US dollar is genomen of zou worden genomen voor sociale projecten. Het feit dat er zelfs niet in de politieke campagne van de NDP is aangegeven dat er zoveel geleend zou worden, tast de geloofwaardigheid van het staatshoofd aan.

“Een regering neemt verantwoordelijkheid voor een land en dat betekent dat je al een concreet plan moet hebben voor wat je gaat doen en hoe je het gaat doen om problemen op te lossen. Niemand gaat voldoende geld hebben. Ook thuis hebben mensen geen geld. Maar men zorgt ervoor dat er meer geld komt. Niet alleen door te lenen, maar door hard werken en productiviteit. Dat is de enige manier om een land vooruit te helpen”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Minister Adelien Wijnerman van Financiën & Planning heeft afgelopen week in DNA bevestigd dat de regering-Simons/Rusland in tien maanden tijd ongeveer 1,8 miljard US dollar heeft geleend, waarvan een groot deel gebruikt is om oude leningen af te lossen. Effectief is er ongeveer 596 miljoen US dollar extra bijgeleend. De vorige regering-Santokhi/Brunswijk leende in vijf jaar tijd ongeveer 2,2 miljard US dollar.

Volgens Mathoera heeft de vorige regering inderdaad ook geld geleend, maar dat was niet direct na de regeringsovername in 2020. Toen er uiteindelijk geleend werd, werd dat met heel strakke targets gedaan en is daarbij ook gezorgd dat de monetaire reserve, die laag was, is aangevuld. Dit alles is volgens haar traceerbaar.

In de tien maanden dat de regering-Simons/Rusland aanzit, heeft de VHP’er slechts gemerkt dat de focus is gelegd op reshuffling van functionarissen, benoeming van nieuwe RvC/RvT-leden en veel buitenlandse reizen. “Sommige ministers zijn in het afgelopen jaar zes tot zeven keer al naar het buitenland gegaan”, stelt Mathoera.

Wat zij wel een pluspunt vindt, is het feit dat president Simons minder volgauto’s heeft dan haar voorganger(s) en dat de regering voornemens is om meer te gaan investeren in het onderwijs. Voor de rest ziet zij niet echt een verandering zoals beloofd was. De parlementariër vindt dat de president concreet moet aangeven welke trajecten de regering heeft gedigitaliseerd.

“Het klopt, we kunnen geen modderpoel in een jaar veranderen in een glas drinkwater. Maar je zou wel een beetje helderheid in die modderpoel moeten zien na een jaar. Je kan niet in die modderpoel blijven”, aldus Mathoera.