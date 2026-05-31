Man ernstig gewond na sprong in donker kreekwater

In Suriname is een man zaterdag ernstig gewond geraakt tijdens een bezoek aan een recreatieplek in het district Para. Hij liep daarbij een zware hoofdwond op en moest met spoed voor medische behandeling worden afgevoerd.

Waterkant.Net verneemt dat het misging toen de man in het donkerbruine kreekwater sprong. Daarbij kwam hij met zijn hoofd tegen een steen terecht, met ernstig letsel tot gevolg.

Na het ongeval werd direct alarm geslagen, waarna een ambulance ter plaatse kwam.

Het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Over zijn huidige gezondheidstoestand was op het moment van schrijven niets bekend.

