Leerkrachten landelijk opgeroepen thuis te blijven vanaf 1 juni

De spanning binnen het Surinaamse onderwijs loopt opnieuw hoog op. Vanaf maandag 1 juni 2026 worden onderwijsgevenden landelijk opgeroepen om thuis te blijven. De gezamenlijke onderwijsbonden zeggen dat de maat vol is, nadat beloften en toezeggingen volgens hen jarenlang niet zijn nagekomen.

Dat melden de bij de F.O.L.S. aangesloten lidbonden, de Bond van Leraren, de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname en het Syndicaat voor Onderwijsgevenden in een gezamenlijk persbericht. Ook de Docentenbond Hoger Onderwijs in Suriname verklaart zich solidair, terwijl de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit begrip toont voor het aangekondigde beraad.

Volgens de bonden ligt het wensenpakket van de onderwijssector al geruime tijd op tafel, maar blijft daadwerkelijke uitvoering grotendeels uit. Vooral de financiële achterstanden zorgen voor grote woede. Duizenden onderwijsgevenden zouden nog altijd wachten op bedragen waarop zij recht hebben, waaronder gratificaties, correcte inschaling, achterstallige vergoedingen en andere aanspraken.

Het meest schrijnende is volgens de bonden dat sommige leerkrachten al sinds 2020 op hun geld wachten. Een deel van hen is inmiddels met pensioen gegaan, terwijl anderen zelfs zijn overleden zonder ooit te hebben ontvangen wat hun volgens de bonden rechtmatig toekwam.

De onderwijsorganisaties waarschuwen bovendien voor een ernstige leegloop binnen het onderwijs. Door de slechte financiële positie en aanhoudende demotivatie verlaten steeds meer ervaren en gekwalificeerde leerkrachten het vak. Sommigen kiezen voor beter betaalde sectoren, terwijl anderen naar het buitenland vertrekken om financieel overeind te blijven.

Volgens de bonden wordt daarmee niet alleen het personeel geraakt, maar ook de toekomst van Surinaamse leerlingen. Het structureel negeren van de problemen in het onderwijs jaagt kennis en ervaring het land uit, stellen zij.

De leden worden opgeroepen om vanaf 1 juni thuis te blijven totdat de bonden officieel worden uitgenodigd voor gesprekken. Daarbij willen zij geen nieuwe beloften horen, maar concrete uitvoering van het wensenpakket en onmiddellijke afhandeling van alle openstaande verplichtingen.

De gezamenlijke bonden zeggen geen genoegen meer te nemen met uitstel, vertragingen of loze toezeggingen. Volgens hen is de grens bereikt en is het nu tijd voor uitvoering, respect en resultaten.