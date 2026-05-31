Inhaalmanoeuvre eindigt in kettingbotsing op Martin Luther Kingweg

Bij een kettingbotsing op de Martin Luther Kingweg in Suriname zijn afgelopen vrijdag 29 mei twee inzittenden ter observatie naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd. Het ongeval vond plaats ter hoogte van pandnummer 290 en betrof twee personenauto’s en een vrachtauto.

Volgens de Surinaamse politie reden de drie voertuigen over de Martin Luther Kingweg vanuit de richting van Latour naar Paranam. Bestuurder W.I. reed voorop, gevolgd door A.W. en daarachter T.A.

Ter hoogte van pandnummer 290 wilde W.I. rechtsaf een inrit oprijden. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand om tegemoetkomend verkeer voorrang te verlenen. A.W., die achter hem reed, merkte dit tijdig op en remde gecontroleerd af.

Daarna ging het mis. T.A., die achter A.W. reed, wilde zijn voorrijders rechts inhalen. Tijdens die manoeuvre zag hij een tegemoetkomend voertuig en week hij terug naar links om weer op zijn rijstrook te komen. Daarbij hield hij onvoldoende afstand en kon hij niet meer op tijd stoppen.

T.A. botste vervolgens tegen de achterzijde van het voertuig van A.W. Door de klap werd dat voertuig naar voren geduwd en kwam het tegen de achterkant van het voertuig van W.I. terecht. Zo ontstond de kettingbotsing.

Een inzittende uit het voertuig van T.A. en een inzittende uit het voertuig van A.W. klaagden na het ongeval over spierpijn. Zij werden per ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd voor medische behandeling.

De drie bestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Vooralsnog is er geen sprake van rijden onder invloed van alcohol. De betrokken voertuigen zijn door een sleepdienst overgebracht naar politiebureau Houttuin.

Het onderzoek naar de aanrijding duurt voort.