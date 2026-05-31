Gail Eijk zet zich al 16 jaar ook in voor vaders die steun nodig hebben

De Surinaamse verslaggeefster en schrijfster Gail Eijk zet zich naast haar bekende moederdagproject al ongeveer zestien jaar ook in voor vaders in Suriname die ondersteuning hard nodig hebben. Het initiatief ontstond destijds op aandringen van medewerker Revelino Dongo, die haar erop wees dat er óók veel vaders zijn die onder moeilijke omstandigheden proberen hun gezin draaiende te houden.

“Er zijn genoeg vaders daarbuiten die hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, maar die het toch moeilijk hebben en in bizarre omstandigheden proberen te overleven met hun gezin en kinderen”, vertelt Eijk. Volgens haar wordt er vaak negatief gesproken over vaders, terwijl het project juist een andere kant laat zien. Tijdens de aanmeldingen en huisbezoeken ziet zij mannen die ondanks financiële en persoonlijke uitdagingen alles op alles zetten om er voor hun kinderen te zijn. “Ze lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheden”, zegt ze.

De behoefte aan hulp blijft volgens Eijk groot. “We zitten nu al op meer dan 230 aanmeldingen en daar worden uiteindelijk maar twintig vaders uit gekozen. Ik zat net nog te lezen en dacht: misschien moeten we dat aantal toch verhogen.”

Voor Eijk heeft Vaderdag inmiddels ook een diepe persoonlijke betekenis gekregen. “Ik heb mijn biologische vader pas leren kennen toen ik 25 was. Vanaf dat moment was ik dankbaar, omdat hij mij heeft geleerd wat het betekent om een vader te hebben die echt om je geeft.”

Ze vertelt dat haar kijk op vaderschap daardoor veranderde. “Daarvoor had ik een bittere smaak in mijn mond als men over vaders sprak. Maar mijn vader heeft dat goedgemaakt voordat hij stierf. Ik wil me focussen op de mooie dingen en niet op de wrede dingen die gebeurd zijn.”