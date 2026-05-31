Brazilië doneert 100.000 vaccins aan Suriname voor kinderen onder vijf jaar

Suriname kan de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen hervatten na een grote donatie van de Braziliaanse ambassade. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft 100.000 doses van het pneumokokkenvaccin ontvangen, bestemd voor kinderen jonger dan vijf jaar.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid werd de schenking op woensdag 27 mei overhandigd door de Braziliaanse ambassadeur Felipe Costi Santarosa aan drs. Steven Vreden en drs. Richard Kartomo.

Naast de vaccins bestaat de donatie uit 1.500 covidtesten en 200 doses Tafluquine, een medicijn voor de behandeling van malaria. De middelen zijn bedoeld om de nationale gezondheidsactiviteiten te ondersteunen en verder uit te breiden.

Volgens drs. Kartomo, manager van het Nationaal Immunisatie Programma, is de ondersteuning doelgericht aangevraagd door het ministerie. De bedoeling is om de vaccinatieactiviteiten te versterken, meer mensen te bereiken en de gestelde gezondheidsdoelen te behalen.

De ontvangen vaccins zijn inmiddels opgeslagen bij het BOG. Nu de voorraad beschikbaar is, kan de uitvoering van het vaccinatieprogramma direct van start gaan. Zorgmedewerkers zijn de afgelopen maanden al getraind om de vaccinaties toe te dienen.

De campagne richt zich specifiek op het vaccineren van kinderen jonger dan vijf jaar met het pneumokokkenvaccin. Daarmee krijgt het programma een nieuwe impuls na de ontvangst van de Braziliaanse donatie.