Afro Ubuntu Beurs van start: meer dan 50 Afro-ondernemers presenteren zich in Congreshal

Met een officiële openingsceremonie is gisteren in de Congreshal de Afro Ubuntu Beurs 2026 van start gegaan. De beurs, die volledig in het teken staat van Afro-Surinaams ondernemerschap, brengt meer dan vijftig bedrijven en organisaties samen en biedt ruimte voor innovatie, netwerken en zakelijke samenwerking.

Tijdens de opening waren verschillende prominente functionarissen aanwezig. Onder de sprekers bevonden zich een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, voorzitter van De Nationale Assemblee Ashwin Adhin en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

De Afro Ubuntu Beurs heeft als doel Afro-ondernemers een platform te bieden om hun producten, diensten en initiatieven onder de aandacht te brengen. Daarnaast moet het evenement bijdragen aan het versterken van zakelijke relaties en het stimuleren van economische ontwikkeling binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap.

Bezoekers kregen tijdens de eerste beursdag de gelegenheid om kennis te maken met uiteenlopende ondernemingen uit verschillende sectoren. Ook werden mogelijkheden besproken voor samenwerking, investeringen en verdere groei van lokale bedrijven.

Vandaag gaat de beurs haar tweede dag in en worden opnieuw tal van bezoekers, ondernemers en belangstellenden verwacht in de Congreshal. De organisatie spreekt van een belangrijk initiatief om ondernemerschap zichtbaarder te maken en nieuwe kansen te creëren voor bedrijven en startende ondernemers.

De Afro Ubuntu Beurs wordt georganiseerd door de Stichting Afro Group of Business. Volgens de organisatie moet het evenement uitgroeien tot een jaarlijks platform waar ondernemerschap, innovatie en economische empowerment centraal staan.