Aardbeving Atlantische Oceaan ook licht voelbaar in Suriname

In verschillende delen van Suriname hebben inwoners zaterdagmiddag een aardbeving gevoeld. Op sociale media verschenen kort na de beving meldingen uit meerdere districten van mensen die trillingen waarnamen.

Volgens voorlopige gegevens van het Seismic Research Centre van de University of the West Indies (UWI) vond de aardbeving plaats omstreeks 17.27 uur lokale tijd. De beving had een kracht van 6.0 op de schaal van Richter.

Het epicentrum lag in de Atlantische Oceaan op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Bridgetown op Barbados. De aardbeving vond plaats op een diepte van ongeveer 53 kilometer.

Hoewel het epicentrum zich buiten Suriname bevond, was de beving ook in delen van het land merkbaar. Inwoners meldden dat zij een lichte trilling hebben opgemerkt.

Het Seismic Research Centre benadrukt dat het gaat om een automatische eerste berekening. De locatie, diepte en kracht van de aardbeving kunnen na verdere analyse nog worden aangepast.

De aardbeving werd eveneens geregistreerd in verschillende andere Caribische landen, waaronder Barbados, Trinidad en Tobago en Saint Vincent and the Grenadines.

