Voedselhulp naar overstroomde dorpen in Zuid-Suriname: ruim 1300 gezinnen getroffen

Ruim 1300 gezinnen in negen inheemse dorpen in Zuid-Suriname krijgen voedselpakketten nadat zij zijn getroffen door wateroverlast. De hulp wordt via het commissariaat van Coeroeni verdeeld door het Bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De situatie zorgt vooral logistiek voor grote uitdagingen. Door aanhoudende regen en ondergelopen vliegvelden lukt het niet overal direct om de pakketten te bezorgen. In sommige gevallen moet worden uitgeweken naar vervoer per boot.

Volgens districtscommissaris Selindia Morishi van het bestuursressort Coeroeni verloopt de distributie tot nu toe goed, ondanks de moeilijke omstandigheden. De hulp kwam op gang nadat dorpsbewoners de wateroverlast hadden gemeld bij het commissariaat. Vervolgens werd contact gelegd met het Kabinet van de President en werd ook rapportage gedaan aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing.

De voedselhulp is bestemd voor onder meer Coeroeni, Alalapadu, Amatopo, Kwamalasamutu en Sipaliwini-Savanne. Ook Tepu, Kawemhakan, Apetina en Palumeu zijn meegenomen in het traject, hoewel deze dorpen niet onder het bestuursressort Coeroeni vallen.

De pakketten bevatten basisgoederen zoals rijst, bloem, zoute vis, bakkeljauw, sardines, suiker en spijsolie. Bestuursambtenaren, ressortraadsleden en vertegenwoordigers van het Bureau Volkscontacten houden toezicht op de registratie en verdeling.

Coeroeni, Amatopo en het Lawa-gebied zijn inmiddels afgehandeld. Alalapadu, Kwamalasamutu en Sipaliwini-Savanne wachten nog op verdere distributie. Volgens Morishi doet het team er alles aan om ook deze gemeenschappen zo snel mogelijk van voedselpakketten te voorzien.