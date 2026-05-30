TV: Nederlands stel uit ‘Ik Vertrek’ bouwt opvang voor wilde dieren in jungle Suriname

Kijkers van het Nederlandse tv-programma Ik Vertrek zagen gisteravond hoe Matthijs en Valeska hun leven in Rotterdam achter zich lieten voor een nieuw bestaan in de Surinaamse jungle. De natuurfotograaf en dierenartsassistent vertrokken naar Suriname met een bijzonder doel: het opzetten van een opvang voor wilde dieren.

Inmiddels zijn de twee volop bezig met de verdere opbouw van hun wildlife sanctuary. Er wordt gewerkt aan dierenverblijven, een dierenziekenhuis, quarantainefaciliteiten en de laatste afwerking van hun eigen woning. Volgens het stel vraagt alles veel tijd en investering, omdat zij stevige en duurzame verblijven willen bouwen.

De noodzaak voor opvang blijft volgens Matthijs en Valeska groot. Naarmate er meer verblijven klaar zijn, ontstaat er ook meer ruimte om nieuwe dieren op te vangen.

Ondanks de lange tropische werkdagen hebben de twee geen spijt van hun keuze. Terugkijkend zouden zij niets anders hebben gedaan. Wel missen zij hun kinderen, die nog in Nederland wonen. Het contact wordt onderhouden via videobellen.

Ook typisch Nederlandse gemakken, zoals een tompouce of thuisbezorging, zijn in de jungle niet beschikbaar. Toch voelen Matthijs en Valeska zich naar eigen zeggen helemaal op hun plek in Suriname.

Voor de toekomst hebben zij nog grote plannen. Ze hopen dat hun fruitbomen en struiken straks volop vrucht dragen, dat de opvang met vrijwilligers goed draait en dat zij een grotere educatieve rol kunnen vervullen. Vooral lokale kinderen willen zij meer leren over natuur en wilde dieren.