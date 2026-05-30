Tabaksindustrie lokt jongeren met ‘hippe’ nicotineproducten: Suriname scherpt beleid aan

Suriname wil de strijd tegen tabak en nicotine verder opvoeren, met bijzondere aandacht voor jongeren. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in aanloop naar Wereld Anti-Tabaksdag op 31 mei.

Het thema van dit jaar is “Unmask the appeal – countering tobacco and nicotine addiction”. Daarbij staat centraal hoe de tabaks- en nicotine-industrie haar producten aantrekkelijk maakt voor vooral jonge gebruikers. Volgens het ministerie worden nieuwe producten zoals e-sigaretten, nicotinezakjes en synthetische nicotine vaak gepresenteerd als innovatief of minder schadelijk, terwijl ze juist bedoeld zijn om verslaving in stand te houden en nieuwe gebruikers aan te trekken.

Vooral jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Smaken, opvallende verpakkingen, digitale reclame en misleidende marketing moeten zeer verslavende producten een modern en aantrekkelijk imago geven. De campagne van 2026 wil deze strategieën blootleggen en jongeren beter wapenen tegen de invloed van de industrie.

Suriname werkt dit jaar, met ondersteuning van de Wereldgezondheidsorganisatie, aan versterking van het anti-tabaksbeleid. Daarbij wordt gekeken naar aanpassing van de Tabakswet uit 2013, betere handhaving, strengere regels voor verpakkingen, een verbod op smaakstoffen en beperkingen op reclame en promotie, ook via sociale media.

In februari 2026 sprak een WHO-delegatie in Suriname met president Jennifer Simons over verdere aanscherping van de wetgeving. Daarbij kwamen onder meer illegale tabakshandel, plain packaging, bescherming tegen belangen van de tabaksindustrie en educatieprogramma’s voor jongeren aan de orde.

De urgentie is groot. Tabakgerelateerde ziekten kosten Suriname jaarlijks meer dan 500 levens en veroorzaken naar schatting SRD 508 miljoen aan economische schade, goed voor 1,7 procent van het bruto binnenlands product. Uit de Global Youth Tobacco Survey van 2022 blijkt bovendien dat 13,2 procent van de jongeren tussen 13 en 15 jaar tabak gebruikt.

Suriname is recent ook toegetreden tot het WHO-protocol tegen illegale tabakshandel. Daarnaast krijgen rookvrije ruimtes en hogere belastingen op tabaksproducten prioriteit. Deze maatregelen sluiten aan bij het FCTC 2030-project, dat gericht is op een rookvrije generatie.

Wereld Anti-Tabaksdag wordt in Suriname gemarkeerd met bewustwordingsactiviteiten, waaronder een wandelloop en campagnes tegen inmenging van de tabaksindustrie.

Het ministerie roept de samenleving op waakzaam te zijn voor de marketing van de tabaks- en nicotine-industrie. “Laat u niet misleiden. Bescherm uzelf, uw medemens, maar vooral de jongeren”, aldus het ministerie.