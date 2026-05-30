Surinaamse docent in Brazilië krijgt hoge onderscheiding van Suriname

De Surinaamse academicus Rudi van Els is in Brazilië onderscheiden met een hoge nationale onderscheiding. President Jennifer Simons benoemde en decoreerde hem donderdag 28 mei 2026 op de Surinaamse ambassade in Brasília tot Commandeur in de Ereorde van de Palm.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname kreeg Van Els de onderscheiding vanwege zijn jarenlange en onbaatzuchtige bijdrage aan de vorming van Surinaams talent. De decoratie vond plaats tijdens het tweedaagse officiële bezoek van president Simons aan Brazilië.

Van Els is verbonden als docent aan de Universiteit van Brasília. Hij maakte in 1984 deel uit van de eerste groep Surinaamse studenten die naar Brazilië vertrok om daar te studeren. Inmiddels zijn meer dan 130 Surinamers afgestudeerd aan Braziliaanse universiteiten.

President Simons prees Van Els voor zijn inzet als ingenieur, doctor en hoofddocent. Volgens haar heeft hij zich decennialang ingezet om bruggen te slaan tussen Suriname en Brazilië, onder meer op het gebied van duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en plattelandselektrificatie.

Ook zijn rol bij de oprichting van het SuriBraz Academic Network werd benadrukt. Dat platform richt zich op academische, culturele en maatschappelijke samenwerking tussen Suriname en Brazilië.

Volgens Simons heeft Van Els jarenlang Surinaamse studenten en onderwijsinstellingen begeleid en gefaciliteerd, vaak kosteloos en vanuit een sterk gevoel van verbondenheid met Suriname. De president noemde de onderscheiding daarom “meer dan passend en verdiend”.

Tijdens haar toespraak blikte Simons ook terug op haar bezoek aan Brazilië, waar zij op 28 mei een bilaterale ontmoeting had met president Luiz Inácio Lula da Silva. Daarbij werden verschillende samenwerkingsinstrumenten ondertekend. Volgens Simons vormen die afspraken een duidelijke illustratie van de resultaten van het bezoek.

Het bezoek vond plaats in het jaar waarin Suriname en Brazilië 50 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken.