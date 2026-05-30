HomeOnderwerpenJustitie en politieMolotovcocktail gegooid op afdeling FO bij politiepost Herman Gooding
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Molotovcocktail gegooid op afdeling FO bij politiepost Herman Gooding

-

0
Molotovcocktail gegooid op afdeling FO bij politiepost Herman Gooding

Onverlaten hebben vrijdagavond rond 23.00 u geprobeerd brand te stichten bij de afdeling Forensische Opsporing (FO), verbonden aan politiebureau Herman Gooding in Suriname.

Vernomen wordt dat er een molotovcocktail in de richting van het gebouw is geworpen.

Door de snelle actie van de wetsdienaren kon het vuur snel worden geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld voor nablus- en controlewerkzaamheden, maar hoefde geen grootschalige blusoperatie uit te voeren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie is bezig met het onderzoek. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

shop now

Vorig artikel
Voedselhulp naar overstroomde dorpen in Zuid-Suriname: ruim 1300 gezinnen getroffen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival