Molotovcocktail gegooid op afdeling FO bij politiepost Herman Gooding

Onverlaten hebben vrijdagavond rond 23.00 u geprobeerd brand te stichten bij de afdeling Forensische Opsporing (FO), verbonden aan politiebureau Herman Gooding in Suriname.

Vernomen wordt dat er een molotovcocktail in de richting van het gebouw is geworpen.

Door de snelle actie van de wetsdienaren kon het vuur snel worden geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld voor nablus- en controlewerkzaamheden, maar hoefde geen grootschalige blusoperatie uit te voeren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie is bezig met het onderzoek. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.