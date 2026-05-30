Meerdere ongelukken door gat in wegdek Costerstraat

In de afgelopen periode zijn meerdere voetgangers, e-bikers en bromfietsers gewond geraakt door een groot gat in het wegdek aan de Costerstraat in Suriname. Ook raakten verschillende voertuigen beschadigd.

Volgens buurtbewoners vormt het gat al geruime tijd een gevaar voor weggebruikers. Vooral tijdens regenbuien wordt de situatie extra risicovol, omdat de straat dan onder water komt te staan en het gat niet zichtbaar is.

Bewoners geven aan dat zij meermaals hebben geprobeerd het gat zelf te dichten met vulmateriaal. Deze tijdelijke oplossing blijkt echter niet effectief, omdat het materiaal bij regenval telkens weer wegspoelt.

De buurt maakt zich zorgen over de aanhoudende gevaarlijke situatie en vreest dat er meer slachtoffers zullen vallen als er niet snel wordt ingegrepen.

Bewoners hopen daarom dat de verantwoordelijke instanties op korte termijn zorgen voor een duurzame reparatie van het wegdek om verdere ongevallen te voorkomen.