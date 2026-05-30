Lijk van vermiste man na bootongeval aangespoeld te Lokaloka

De politie in Suriname heeft vrijdag 29 mei een melding ontvangen dat er een lichaam zou zijn aangespoeld te Lokaloka in het binnenland.

Volgens voorlopige informatie gaat het vermoedelijk om een man die dinsdag als vermist werd opgegeven na een verdrinkingsgeval in de omgeving van Da Paagi, nabij Stoelmanseiland. Het slachtoffer zou tijdens een bootreis in de rivier terecht zijn gekomen.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de man zich aan boord bevond van een vrachtboot die onderweg was naar Godo-Olo. Op een gegeven moment zou hij zijn opgestaan om te gaan plassen. Terwijl hij op de rand van de boot stond, verloor hij vermoedelijk zijn evenwicht, waarna hij in het water viel en in de diepte verdween.

Na de melding werd de politie van Oost ingeschakeld, die een onderzoek instelde. Ook werd een zoekactie naar het slachtoffer op touw gezet. Vrijdag werd vervolgens gemeld dat een lichaam te Lokaloka was aangespoeld.

De eenheden zijn momenteel bezig het lichaam uit het water te bergen.