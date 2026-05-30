‘Hoefdraad momenteel geen onderwerp van Interpol-signalering’

Voormalig minister van Financiën in Suriname Gillmore Hoefdraad is momenteel niet onderwerp van een Interpol-signalering. Dat blijkt uit een officiële verklaring van het Secretariaat-Generaal van Interpol, dat op 26 mei 2026 een certificaat heeft afgegeven waarin expliciet wordt bevestigd dat Hoefdraad niet voorkomt op een Interpol Notice of Diffusion.

De bevestiging volgt op een verzoek dat door de juridische vertegenwoordigers van Hoefdraad was ingediend bij de Commissie voor de Controle van Interpol-bestanden (CCF), het onafhankelijke toezichtsorgaan binnen Interpol dat belast is met de bescherming van persoonsgegevens en de controle op internationale signaleringen. In een brief van 27 mei 2026 laat de commissie weten dat de noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd en dat Hoefdraad op dit moment niet onder een Interpol-signalering valt.

Bij de brief werd tevens een afzonderlijke verklaring van Interpol gevoegd. Daarin wordt officieel gecertificeerd dat Gillmore Hoefdraad, geboren op 17 december 1962, per 26 mei 2026 niet voorkomt op een Interpol Notice of Diffusion.

Een Interpol Notice of Diffusion wordt gebruikt om politiediensten wereldwijd te informeren over personen die gezocht worden of in verband worden gebracht met lopende strafzaken. Het ontbreken van een dergelijke signalering betekent dat Hoefdraad momenteel niet via de internationale systemen van Interpol wordt gezocht. Uit de documenten blijkt niet waarom de signalering ontbreekt of of er eerder sprake is geweest van een actieve Interpol-notificatie.

De documenten zijn afkomstig van zowel de Commissie voor de Controle van Interpol-bestanden als het Secretariaat-Generaal van Interpol in Lyon, Frankrijk. De bevestiging kan mogelijk gevolgen hebben voor de internationale juridische positie van de voormalige bewindsman, die al geruime tijd onderwerp is van juridische en politieke discussie in Suriname.