Gewapende roofoverval op 43-jarige vrouw in woning

Een 43-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen in haar woning aan de Madoeshaweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de bewoonster D.E. rustig lag te slapen toen zij plotseling werd overrompeld door drie criminelen die haar woning waren binnengedrongen.

Één van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen, waarmee de bewoonster werd bedreigd. De criminelen maakten een mobiele telefoon buit.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de daders zich toegang tot de woning hebben verschaft door de achterdeur open te forceren. Na de daad verlieten zij de woning via de voordeur en verdwenen te voet in de duisternis.

De politie van De Nieuwe Grond werd gealarmeerd en stelde ter plaatse een onderzoek in.

Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.