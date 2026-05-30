Directeur Damaru: ‘Veiligheid voorop bij Anthony Nesty Sporthal’ (VIDEO)

De aangekondigde terugkeer van Got Talent wordt door velen positief ontvangen. De Anthony Nesty Sporthal is in het verleden de vaste plek geweest voor de grote finale.

Het programma biedt jongeren en kinderen tijdens de vakantieperiode niet alleen ontspanning, maar ook een podium om zich te ontwikkelen en hun talenten te tonen. Juist daarom is de herstart van dit initiatief voor veel mensen goed nieuws.

Tegelijkertijd klinkt er een duidelijke oproep om bij de organisatie van grote evenementen de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Vooral wanneer veel bezoekers, deelnemers en begeleiders samenkomen, moet vooraf zeker zijn dat de Anthony Nesty Sporthal aan alle noodzakelijke veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden voldoet, aldus directeur Damaru.

Daarbij wordt nadrukkelijk door hem gewezen op de staat van de sporthal, ook bekend als het NIS. De nationale indoor sport- en evenementenhal bestaat inmiddels 39 jaar en geldt nog altijd als de grootste overdekte accommodatie voor sport en evenementen in Suriname. Door het intensieve gebruik in de afgelopen decennia zijn verschillende onderdelen echter dringend toe aan onderhoud, renovatie en technische controle.

Het gaat onder meer om de sportvloer, tribunes, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, dakconstructie, elektrische installaties en brandbeveiliging. Juist deze voorzieningen zijn van groot belang bij drukbezochte activiteiten, waarbij de veiligheid van publiek, deelnemers, organisatoren, sporters en andere gebruikers centraal moet staan.

De oproep is niet bedoeld als kritiek of verwijt, maar als waarschuwing dat verantwoordelijkheid gezamenlijk moet worden gedragen. NIS is een belangrijke nationale voorziening en vraagt daarom om betrokkenheid van overheid, bedrijfsleven en samenleving.

Volgens de oproep moet Suriname samen bekijken hoe de sport- en evenementenhal veilig, duurzaam en toekomstbestendig kan worden gehouden. Daarbij moet één uitgangspunt steeds vooropstaan: veiligheid boven alles.