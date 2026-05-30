Bewoner beschoten tijdens gewapende woninginbraak aan Bijlhoutweg

Een gewapende woninginbraak aan de Bijlhoutweg in Suriname heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 29 mei voor grote schrik gezorgd bij de 30-jarige bewoner R.A.

Twee criminelen drongen zijn woning binnen. Een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer lag te slapen toen hij plotseling wakker schrok van voetstappen in de woning. Toen de daders merkten dat de bewoner wakker was, werd in zijn richting geschoten. Ondanks de beschieting bleef R.A. ongedeerd.

Na het lossen van de schoten maakten de verdachten zich uit de voeten. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de daders het terrein hebben betreden en op welke wijze zij de plaats weer hebben verlaten. Ook is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Bij onderzoek in de woning en op het erf werden twee hulzen aangetroffen. Deze zijn door de Surinaamse politie voor onderzoek in beslag genomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.