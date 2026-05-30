Betterson: “We hebben nog steeds zeer deskundige ambtenaren die heel lage lonen verdienen”

Volgens ABOP-parlementariër Stanley Betterson moet de regering van Suriname een oplossing vinden voor het feit dat zeer deskundige ambtenaren nog steeds heel lage lonen verdienen. Het feit dat deze groep deskundigen een zeer slechte salariëring heeft, is ook een reden waarom een aantal plannen van de overheid niet op tijd geïmplementeerd kunnen worden.

“We hebben nog steeds zeer deskundige ambtenaren die heel lage lonen verdienen. En dat is waaraan wij moeten werken, want het feit dat een aantal zaken niet zo snel geïmplementeerd kunnen worden, ligt ook hieraan. Want ambtenaren willen op een gegeven moment, wanneer ze thuis zijn, onbezorgd hun plannen kunnen uitvoeren.

Maar wat als ze, nadat ze thuis zijn, weer naar een andere job moeten? Dat zijn de dingen waarnaar we moeten kijken”, zei Betterson donderdag bij de verdere behandeling van de Comptabiliteitswet in De Nationale Assemblee (DNA).

De politicus stelde voor dat de overheid kijkt naar het geven van incentives aan ambtenaren, zodat ze toch die extra mijl willen gaan om de regering te helpen gestelde doelen te realiseren.

De verbetering van de financiële positie van bureauambtenaren is al enkele jaren een heet hangijzer. Recent zei BiZa-minister Marinus Bee dat het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO), de bezoldigingsreeks van ambtenaren, op de operatietafel moet.