Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) bevestigd dat de regering-Simons/Rusland vanaf 16 juli 2025 in tien maanden tijd ongeveer 1,8 miljard US dollar heeft geleend. Effectief is er eigenlijk ongeveer 596 miljoen US dollar extra bijgeleend.

Waarnemend president Gregory Rusland merkte op dat de huidige regering na de regeringsovername geconfronteerd werd met een aantal lopende leningen die vanaf 2025 afgelost moesten worden. Indien er geen actie zou worden ondernomen, dan zou het onmogelijk zijn om zelfs het weinige dat nu wordt gedaan te kunnen doen. “1 miljard is gegaan naar Oppenheimer. Dat is een oude schuld die er bestond en die is afgelost. Verder zijn er ook andere schulden afgelost uit die 1,8 miljard”, zei Rusland.

De vorige regering-Santokhi/Brunswijk leende daarentegen in vijf jaar tijd ongeveer 2,2 miljard US dollar. Dit bestond volgens Wijnerman uit ongeveer 35 buitenlandse en 28 binnenlandse leningen.

“Deze regering heeft ongeveer 1,8 miljard US dollar geleend, maar dat gaat om twee obligaties. In november vorig jaar heeft de regering een eerste obligatie van ongeveer 1,5 miljard gesloten. In februari van dit jaar hebben we die opgetopt, waardoor wij komen tot een totaalbedrag van 1,8 miljard aan obligatieleningen. Deze obligatieleningen zijn eigenlijk gesloten ter vervanging van enkele leningen, waaronder de bond van 2033 en enkele VRI-regelingen.

Daarnaast zijn ook enkele leningen vervroegd afgelost. Als we dat allemaal optellen, zien we dat de aflossingen van deze leningen ongeveer 1,2 miljard betreffen. Dat zijn aflossingen die we hebben gepleegd uit die lening van 1,8 miljard. Dus het vervangen van lopende leningen met de bond”, lichtte de minister toe tijdens de behandeling van de Comptabiliteitswet.

Volgens Wijnerman is er hiernaast ook een social bond, waarbij de tienjarige bond is opgetopt voor ongeveer 186 miljoen US dollar. Deze was specifiek bedoeld voor sociale projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, jeugd en sport, de agrarische sector, digitalisering en het woningbouwfonds. Deze bond is effectief erbij gekomen naast de rentes.

Afgesproken is dat de rente van twee bonds ook wordt meegenomen in het totaalbedrag. De rente op de twee obligatieleningen bedraagt ongeveer 380,5 miljoen US dollar. De kosten die betaald zijn in de bond bedragen ongeveer 29,6 miljoen US dollar. In tien jaar tijd zal in totaal 1,3 miljard US dollar aan rente voor deze twee obligaties moeten worden betaald.