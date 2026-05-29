Vergadering DSB verdaagd nadat directielid onwel wordt op podium

De Surinaamsche Bank N.V. heeft haar algemene vergadering, die op donderdag 28 mei 2026 was aangevangen in het Assuria High Rise-gebouw, verdaagd wegens een omstandigheid die zich tijdens de vergadering voordeed.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat directielid Waldo Halfhuid tijdens de vergadering onwel werd op het podium. Daarop werd een ambulance ingeschakeld.

Aan de aandeelhouders is meegedeeld dat de algemene vergadering op een nader te bepalen datum opnieuw zal worden geconvoceerd. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd.