Suriname en Brazilië willen nauwer samenwerken tegen drugs, wapens, mensenhandel en illegale goudwinning

Suriname en Brazilië gaan hun samenwerking fors uitbreiden op het gebied van veiligheid, handel, energie, infrastructuur, gezondheidszorg en grensbewaking. Dat blijkt uit de gezamenlijke verklaring die is uitgegeven na het officiële bezoek van president Jennifer Simons aan de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília.

Het meest opvallend is de nadruk op de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Beide landen willen nauwer samenwerken in de strijd tegen drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, illegale mijnbouw en milieumisdrijven. Daarbij wordt ingezet op snellere informatie-uitwisseling tussen opsporingsdiensten, gezamenlijke operaties en nieuwe bilaterale afspraken om criminele netwerken beter aan te pakken.

Ook is afgesproken de samenwerking tussen de Braziliaanse Federale Politie en het Korps Politie Suriname verder te versterken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over samenwerking tegen mensenhandel en cybercriminaliteit.

Op economisch gebied willen Suriname en Brazilië toewerken naar een nieuw en uitgebreider handelsakkoord. Dat moet verder gaan dan de bestaande gedeeltelijke handelsafspraken en meer ruimte bieden voor handel, investeringen en samenwerking tussen bedrijven uit beide landen. Ook de landbouwsector krijgt bijzondere aandacht, onder meer om handelsbelemmeringen rond landbouwproducten aan te pakken.

Een ander belangrijk punt is energie. Brazilië en Suriname willen verder samenwerken op het gebied van olie, gas, duurzame energie en regionale energieverbindingen. Daarbij wordt ook gekeken naar het Arco Norte-project, dat de elektriciteitsnetwerken van Brazilië, Suriname, Guyana en Frans-Guyana met elkaar moet verbinden.

Verder willen beide landen werk maken van betere verbindingen over zee en over land. Er is gesproken over directe en regelmatige maritieme routes tussen Brazilië en Suriname. Ook werd het belang benadrukt van betere wegverbindingen in de regio, waaronder projecten die Suriname indirect beter moeten verbinden met Brazilië, Guyana en Frans-Guyana.

Op defensiegebied wordt de samenwerking eveneens uitgebreid. Brazilië en Suriname willen onder meer werken aan betere grens- en luchtruimbewaking. Ook zijn afspraken gemaakt met Embraer op het gebied van luchtvaart, defensie en veiligheidsoplossingen.

President Simons sprak daarnaast waardering uit voor de humanitaire steun die Suriname van Brazilië heeft ontvangen bij de aanpak van dengue en chikungunya. Brazilië doneerde onder meer materiaal voor vectorbestrijding, 100.000 doses pneumokokkenvaccins, 1.500 COVID-19-sneltests en antimalariamiddelen.

Ook op het gebied van gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, cultuur, technologie, klimaat en voedselzekerheid willen beide landen de samenwerking verdiepen. President Lula zegde toe dat Brazilië ervaringen zal delen met het bekende woningbouwprogramma Minha Casa, Minha Vida, zodat Suriname kan bekijken of onderdelen daarvan kunnen worden aangepast aan de eigen situatie.

Het bezoek stond ook in het teken van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Brazilië. Beide presidenten spraken de verwachting uit dat de gemaakte afspraken een nieuwe impuls zullen geven aan de vriendschap en samenwerking tussen de twee landen.