Parlementariër Bink teleurgesteld in DNA-collega’s die te laat komen opdagen

NDP-parlementariër Ingrid Karta-Bink keurt het af dat een aantal van haar collega’s zich steeds te laat bij De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) aanmelden, waardoor uitgeschreven vergaderingen niet op tijd kunnen starten. Dat was ook donderdag het geval bij de voortzetting van de behandeling van de Comptabiliteitswet.

Terwijl de openbare vergadering voor 10.00 uur was uitgeschreven, bleek uiteindelijk dat er pas vier uur later genoeg handtekeningen op de presentielijst waren geplaatst om met de vergadering te kunnen aanvangen.

Dit tot ergernis van Bink, die stelde reeds vanaf 8.00 uur van huis te zijn vertrokken om op tijd in ’s Lands vergaderzaal aanwezig te zijn. “Ik ben zwaar teleurgesteld dat de vergadering nu pas begint, terwijl we een convocatie hebben gehad voor 10.00 uur.

Ik kom uit Commewijne en ik ben sinds 8.00 uur uit huis. En nu zijn we vier uur verder. Ik vraag aan alle leden van het parlement om op tijd aanwezig te zijn, zodat we ook op tijd starten met de vergadering”, zei Bink.

De politica kreeg hierin ondersteuning van DNA-voorzitter Ashwin Adhin. Volgens Adhin is er een vaste afspraak met de leden voor vergaderingen op dinsdag en donderdag, waarbij het de bedoeling is om steeds tussen 10.00 uur en 18.00 uur te vergaderen.

Op basis hiervan zouden leden dan vooraf goed moeten plannen hoe laat zij van huis moeten vertrekken om op tijd aanwezig te zijn, waardoor de afgesproken tijd ook optimaal kan worden benut.