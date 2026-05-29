KPS website gehackt: Griekse casinoreclames verschijnen tussen politieberichten

De officiële website van het Korps Politie Suriname (KPS), politie.sr, lijkt slachtoffer te zijn geworden van een digitale inbraak. Bezoekers troffen donderdag meerdere Griekstalige berichten over online casino’s aan op het platform, terwijl deze tussen de reguliere politieberichten waren geplaatst.

Uit screenshots blijkt dat de ongeautoriseerde publicaties prominent zichtbaar waren op de homepage van de website. Tussen officiële berichten over opsporing, verkeer en criminaliteitsbestrijding verschenen plotseling artikelen met titels over online gokken, betaalmethoden bij casino’s en de beste online casino’s in Griekenland.

De inhoud van de berichten wijst erop dat de website vermoedelijk is getroffen door zogenoemde SEO-spammers. Dat zijn cybercriminelen die kwetsbare websites binnendringen om grote hoeveelheden commerciële artikelen over gokken, casino’s, cryptovaluta of andere lucratieve onderwerpen te plaatsen. Het doel daarvan is om hoger te scoren in zoekmachines zoals Google en bezoekers door te sturen naar externe commerciële websites.

Opvallend is dat de berichten volledig in het Grieks waren geschreven en gericht leken op de Griekse gokmarkt. Dit suggereert dat de aanval waarschijnlijk niet specifiek tegen Suriname of het Korps Politie Suriname was gericht, maar dat de politiewebsite simpelweg werd misbruikt vanwege een mogelijke beveiligingslek.

Het feit dat de artikelen zichtbaar waren op de homepage roept vragen op over de mate van toegang die de aanvallers hebben verkregen. Om dergelijke berichten te kunnen publiceren, is doorgaans toegang nodig tot het beheerdersgedeelte of een gebruikersaccount met publicatierechten binnen het contentmanagementsysteem van de website.

De kwestie is extra gevoelig omdat het gaat om de officiële website van de nationale politie. Het platform wordt gebruikt voor belangrijke bekendmakingen, opsporingsberichten, veiligheidswaarschuwingen en communicatie met de samenleving. Een succesvolle inbraak op een dergelijk systeem kan niet alleen leiden tot ongewenste publicaties, maar ook het vertrouwen van burgers in de digitale beveiliging van overheidsplatformen aantasten.

Vooralsnog is niet duidelijk hoe lang de onbevoegde toegang heeft geduurd, hoeveel berichten zijn geplaatst en of er naast de casinospam nog andere wijzigingen zijn aangebracht. Ook is nog onbekend of er gegevens zijn benaderd of systemen zijn gecompromitteerd.

Het Korps Politie Suriname heeft op het moment van schrijven nog geen officiële verklaring afgegeven over de vermoedelijke hack. Wel lijkt vast te staan dat de website door derden is misbruikt voor het verspreiden van buitenlandse casinoreclames, iets wat op een politieplatform hoogst ongebruikelijk en zorgwekkend is.