Grote anaconda sluipt woning binnen in Paramaribo

Bewoners van een woning aan de Mangrovestraat zijn onlangs flink geschrokken toen een grote anaconda (boma) naar binnen sloop. Het reptiel werd gelukkig tijdig opgemerkt, waarna direct maatregelen werden getroffen om het dier veilig te verwijderen.

Niemand raakte gewond, maar de bewoners waren wel hevig geschrokken van het onverwachte bezoek van de slang.

Door de aanhoudende regenval en ondergelopen gebieden worden slangen de afgelopen periode vaker gesignaleerd in woonwijken. De reptielen gaan tijdens zware regenval vaak op zoek naar droge en veilige plekken, waardoor de kans bestaat dat zij zich verplaatsen richting auto’s, erven en woningen.

De samenleving wordt geadviseerd alert te blijven, vooral in gebieden met veel begroeiing, sloten, kreken en ondergelopen terreinen.



Bij het aantreffen van een slang wordt aangeraden afstand te houden en alarm te slaan om het dier veilig te laten verwijderen.