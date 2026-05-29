Geen brandstoftekort op Zanderij; betalingsruzie achter uitwijking KLM naar Frans-Guyana

Er is meer duidelijkheid ontstaan over de brandstofkwestie rond KLM op de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname. Dinsdag week een KLM-vlucht uit naar Frans-Guyana om daar te tanken. Passagiers kregen toen een e-mailbericht waarin stond dat er minder brandstof beschikbaar zou zijn op Zanderij.

Maar volgens waarnemend Staatsolie-directeur Eddy Fränkel klopt dat echter helemaal niet. In een interview met Radio 10 stelde hij dat er geen sprake is van een brandstoftekort op de luchthaven.

De kwestie draait volgens Fränkel om een betalingsgeschil tussen KLM en GOw2, de dochtermaatschappij van Staatsolie waar KLM brandstof afneemt. GOw2 int bij de betaling van de brandstofrekening ook een airport fee namens de luchthaven en draagt dat bedrag vervolgens af aan de luchthavenbeheerder.

KLM zou die airport fee al langere tijd niet betalen. Daardoor heeft GOw2 het bedrag volgens Fränkel meer dan een jaar voorgeschoten. Inmiddels zou de achterstand flink zijn opgelopen en wil GOw2 dat KLM eerst betaalt voordat er brandstof wordt geleverd.

Volgens Fränkel weigert KLM de fee te voldoen en stelt de maatschappij zich op alsof zij mag bepalen hoe luchthavenbeheer de geïnde gelden besteedt en of aangepaste tarieven gerechtvaardigd zijn.

KLM heeft GOw2 inmiddels in kort geding gedagvaard. De zaak dient vandaag, vrijdag 29 mei 2026.