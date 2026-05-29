Eerste reuzenrad van Suriname krijgt steeds meer gestalte

De bouw van het allereerste reuzenrad (Ferris wheel) van Suriname, op het terrein van Dolphins Hotel & Casino in Meerzorg, krijgt steeds meer gestalte.

De werkzaamheden zijn in volle gang en verschillende onderdelen van de constructie zijn inmiddels zichtbaar.

Waterkant.Net verneemt van de uitvoerders dat ernaar wordt gestreefd het project eind dit jaar op te leveren. Volgens hen vormen de weersomstandigheden daarbij een grote uitdaging.

De inzending ‘The Golden Eye of Suriname’ van Fazel Idu werd in februari 2025 door een commissie van Dolphins Hotel & Casino gekozen als de officiële naam voor het reuzenrad.

Volgens het management van de onderneming zal het reuzenrad een hoogte van 80 meter krijgen en plaats bieden aan 216 personen per rit.