Dasai en Bink plaatsen vraagtekens bij geplande opslag radioactief materiaal te Houttuin

De parlementariërs Ingrid Karta-Bink (NDP) en Marciano Dasai (VHP) hebben donderdag aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen op te zetten te Houttuin. Volgens Dasai is dit probleem het schoolvoorbeeld van de grotere, structurele crisis waar ons land momenteel mee kampt. In dit geval van Houttuin gaat het volgens hem niet om een milde industriële activiteit.

“Dat is de handhaving en implementatie van een duidelijke visie op de ruimtelijke ordening. Sinds de ondertekening van de FID in 2024 gaan we in een snelstroom van fysieke ontwikkeling in de ruimte. De druk op onze fysieke ruimte door de komst van migranten, toeleveringsbedrijven en zware logistieke diensten is enorm. Kijk maar naar de vele opslagloodsen en werkhalen in de verschillende woongebieden.

Deze geplande faciliteit ligt in een dichtbevolkt, laaggelegen en moerassig woongebied direct boven de vitale Zanderij aquifer. Een structurele fout, overstroming of bodemverzakking kan leiden tot onomkeerbare besmetting van ons kostbare drinkwater en mogelijke vernietiging van onze volksgezondheid. En al zegt men dat het veilig wordt opgeslagen, het is een aan- en afvoer van die materialen. Mensen wonen in die buurt”, zei Dasai.

Volgens de oud-minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu is er wel een duidelijke structuurvisie opgemaakt in het verleden. En er zijn landinrichtingsstandaarden om deze fysieke ontwikkeling te managen.

“Juist nu moet de regering bestemmingsplannen opmaken, uitvoeren en klaarstaan om die structuurvisie toe te passen. Laten we de fout uit het verleden niet herhalen”, aldus Dasai. Volgens Bink hebben buurtbewoners reeds een bezwaarbrief bij de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) ingediend om te protesteren tegen de komst van zo een opslagfaciliteit in hun woongebied.

De NDP’er vindt dat minister Patrick Brunings van Olie en Gas moet uitleggen op basis van welke voorwaarden zo een vergunning is verstrekt, aangezien er geen wetgeving in Suriname is voor de opslag van radioactieve materialen. “Er is geen wetgeving over de opslag van radioactieve materialen in Suriname. Alles is nog niet in place. Hoe kunt u dan nu of straks een vergunning verstrekken? Alle sancties en voorwaarden moeten in een wet voorkomen”, aldus Bink.