Cubaans echtpaar beroofd van bromfiets na aanval met houwer

Een Cubaan heeft in de nacht van woensdag op donderdag een diepe kapwond opgelopen nadat hij samen met zijn vrouw op brute wijze werd aangevallen door een gewapende rover aan de Moengostraat in Suriname. De verdachte, die gekleed was in een capuchontrui en gewapend was met een houwer, maakte vervolgens de bromfiets van het echtpaar buit.

Vernomen wordt dat de slachtoffers op hun bromfiets over de Moengostraat reden in de richting van de Kwattaweg, toen zij plotseling werden benaderd door de verdachte. Hij zwaaide al rijdend met de houwer naar het slachtoffer, waardoor de bromfietser een diepe kapwond opliep aan zijn linkeronderarm.

Door de aanval verloor hij de controle over het stuur, waarna hij samen met zijn vrouw, die als duorijder meereed, op het wegdek terechtkwam. De vrouw liep daarbij een schaafwond op aan haar linkerknie.

Na de val maakte de verdachte de bromfiets buit en reed vervolgens weg richting de Parsimstraat.

De politie van Kwatta werd ingeschakeld die de aangifte heeft opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.