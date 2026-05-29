Brunswijk over Pox: ‘Niet alle Hindoestanen hebben die lelijke manieren; vroeger zouden we hem in de kofferbak hebben gegooid’

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft bij TBN Prime Alert gereageerd op de denigrerende en racistische uitspraken die Pox Gadradj tijdens een interview bij Stanvaste Radio over hem deed. Hoewel Brunswijk de uitlatingen zeer ernstig noemt, roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door boosheid.

Volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden gezien als het gedrag of de mening van een hele bevolkingsgroep. Hij benadrukt dat de ABOP in Suriname samenwerkt met Hindoestanen en dat die samenwerking niet kapotgemaakt mag worden door de woorden van één man.

“Niet alle Hindoestanen hebben die lelijke manieren van hem. Mensen moeten weten dat de ABOP ook samenwerkt met Hindoestanen. Als er één Hindoestaan is die dat wil verpesten, laat hem dat doen. Wij marrons en creolen moeten ons niet verlagen tot het niveau van die man”, aldus Brunswijk.

De ABOP-leider gaf aan dat hij niet van plan is kwaad met kwaad te vergelden. Volgens hem zou hij vroeger mogelijk anders hebben gereageerd, maar is hij inmiddels veranderd.

“Ik ga niet kwaad met kwaad vergelden. Toen ik jonger was, deed ik dat misschien wel, maar zo ben ik niet meer. Vroeger zouden we hem zijn gaan ophalen en in een kofferbak hebben gegooid. Maar waarom moet ik dat doen? Nu zijn we volwassen”, zei Brunswijk.

Sterker nog, Brunswijk zegt dat hij Gadradj vergeeft. Hij suggereerde dat de man mogelijk onder invloed van alcohol was toen hij de uitspraken deed en vraagt iedereen om de kwestie verder te laten rusten.

“Ik vergeef hem. Misschien was hij dronken. Ik vraag iedereen om het zo te laten”, aldus Brunswijk tegen het medium.