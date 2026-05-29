Brandweerofficier in ziekenhuis overleden na zwaar ongeval Middenstandspolder

Een van de slachtoffers van het zware verkeersongeval van zaterdag 23 mei aan de Middenstandspolder in de omgeving van de Henarbrug is overleden. Het gaat om brandweerofficier Eric Kyte die bij het ongeval ernstig gewond raakte. Op woensdag 27 mei werd hij 53 jaar.

Bij het ongeval sloeg een zwartgelakte Toyota Hilux met vier inzittenden, inclusief de bestuurder, over de kop en belandde met in een langs de weg lopend kanaal. Het ongeluk gebeurde rond 10.20 uur.

De politie van bureau Henar ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst troffen de wetsdienaren het zwaar beschadigde voertuig in het kanaal aan. Op de berm langs de weg lagen de vier inzittenden. Zij waren niet aanspreekbaar en vertoonden zichtbare verwondingen.

De slachtoffers werden met drie ambulances afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum voor medische behandeling. Kyte werd later vanwege de ernst van zijn verwondingen per helikopter naar de Spoedeisende Hulp in Paramaribo vervoerd.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat het voertuig vanuit de richting van de Henarbrug reed in de richting van Wageningen. Ter hoogte van het grindgedeelte verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. Vervolgens sloeg de pick-up over de kop en kwam in het kanaal terecht.

Het vermoeden bestaat dat de slechte staat van de weg en de aanwezigheid van steenslag mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval.

Het voertuig werd door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Omdat de bestuurder niet aanspreekbaar was, kon niet worden vastgesteld of hij onder invloed verkeerde van alcohol of een ander bedwelmend middel.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio West.