Bewoner bij thuiskomst overvallen

De bewoner M.K. is in de nacht van dinsdag op woensdag bij zijn woning aan de Belladonnastraat in Suriname overvallen.

Vernomen wordt dat vier gewapende criminelen hem onder schot hebben gehouden en beroofd van zijn tas met daarin 1.000 SRD, een mobiele telefoon en andere persoonlijke goederen.

Volgens M.K. had hij net zijn erf betreden toen hij plotseling werd aangevallen door het viertal dat zich verdacht in de omgeving ophielden. De verdachten kwamen vervolgens op hem af, waarbij één van hen gewapend was met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van het vuurwapen werd het slachtoffer beroofd van zijn tas met persoonlijke spullen.

Na de daad zijn de verdachten op twee bromfietsen gestapt en weggereden.

De politie van Munder heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing van de verdachten.