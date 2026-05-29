Automobilist ramt EBS-mast, boom en stilstaand busje; zeven gewonden afgevoerd

In het Oosten van Suriname vond vanmorgen een zwaar eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder van een Toyota Hiace-busje reed vanuit Paramaribo in de richting van Albina, toen hij ter hoogte van de afslag naar Langatabiki door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor.

Volgens de eerste informatie ramde het busje eerst een EBS-mast en vervolgens een boom, waarna het in botsing kwam met een stilstaand Toyota Noah-busje.

In het voertuig van de veroorzaker bevonden zich in totaal zeven personen. Zij zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Vooralsnog is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn.

De politie van Moengo heeft de zaak in onderzoek.