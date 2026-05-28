Woning gezin volledig verwoest na brand door kaars

Een laagbouwwoning aan de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname is woensdagavond volledig in vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandende kaars die door de bewoners werd gebruikt voor verlichting.

Hoofdbewoner R.V. woonde samen met zijn vrouw en drie minderjarige kinderen in de houten woning. Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas was het huis niet aangesloten op het EBS-netwerk. De bewoners maakten daarom gebruik van een kaars. Vermoedelijk ontstond de brand in de woonkamer, waarna het vuur zich snel door de volledig houten woning verspreidde.

De woning had een oppervlakte van ongeveer 6 bij 9 meter en was verdeeld in twee slaapkamers, een woonkamer en een keuken.

Ondanks het optreden van de brandweer kon niet worden voorkomen dat het pand volledig werd verwoest. De woning was niet tegen brand verzekerd.