Vandaag is Internationale Dag van de Hamburger

Elk jaar op 28 mei wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Hamburger gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij één van de populairste fastfoodgerechten ter wereld, die in verschillende varianten geliefd is bij jong en oud.

De hamburger, die doorgaans bestaat uit een broodje met een gebakken stuk rundvlees, wordt vaak aangevuld met ingrediënten zoals sla, tomaat, kaas, augurken en diverse sauzen. In de loop der jaren zijn ook tal van variaties ontstaan, waaronder kip-, vis- en vegetarische hamburgers.

Volgens culinaire historici vindt de oorsprong van de hamburger vermoedelijk haar basis in de Duitse stad Hamburg, waar vleesgerechten vergelijkbaar met de huidige hamburger populair waren. Het gerecht groeide later uit tot een wereldwijd fenomeen, vooral in de Verenigde Staten.

Ook in Suriname is de hamburger bijzonder populair. Verschillende restaurants en fastfoodzaken bieden uiteenlopende soorten hamburgers aan, variërend van eenvoudige broodjes tot luxe burgers met uitgebreide toppings.

Op sociale media delen liefhebbers vandaag massaal foto’s en aanbiedingen rondom hamburgers, terwijl sommige eetgelegenheden speciale acties houden ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Hamburger.